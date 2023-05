"Évaluation" du nombre d'élèves absents pour l'Aïd : la FSU exige "des précisions" à Gérald Darmanin

Dans cette lettre adressée au ministre de l'Intérieur, la FSU "dénonce vivement cette opération", soulignant que "chercher à constituer des statistiques par les forces de l'ordre sur l'appartenance à une religion et sur ses pratiques réelles et supposées, surtout dans le cadre de l'école, contrevient aux principes élémentaires de la laïcité et des droits fondamentaux qu'elle instaure".

Le syndicat rappelle que "la possibilité pour les élèves de s'absenter (...) les jours des grandes fêtes religieuses fait partie de ces garanties de liberté qui fondent les équilibres qui permettent au quotidien d'appliquer le principe de laïcité dans les écoles et établissements scolaires". "Décompter ces absences par école et établissement, qui plus est par les services de police, fait donc peser une pression inacceptable sur l'ensemble de la communauté scolaire", insiste-t-elle.