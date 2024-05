Depuis un mois, ce réseau social fait fureur auprès des adolescents. Son concept ? Elle transforme n'importe quel téléphone en talkie-walkie. De quoi s'attirer quelques critiques, notamment en raison de son aspect intrusif.

Elle caracole en tête des téléchargements sur toutes les boutiques d’applications en ligne. Disponible depuis un mois pour les téléphones sous Android et un peu moins d'un an sur iPhone, l'application française Ten Ten connait un succès retentissant auprès des ados. "Chantez-le, criez-le ou chuchotez-le... vos amis vous entendront en direct sur leur téléphone, même si leur écran est verrouillé !" : voilà son concept en quelques mots. En d’autres termes, elle permet de transformer n'importe quel smartphone en talkie-walkie, en utilisant la connexion internet pour émettre et recevoir des vocaux en direct.

Gratuite, l’application fait un carton auprès des adolescents, qui l’utilisent pour communiquer avec leurs amis proches. Au moment de l’inscription, l’utilisateur doit renseigner un numéro de téléphone ou une adresse e-mail. Lorsqu’il ajoute un ami à ses contacts, ce dernier peut à tout moment lui parler à travers le haut-parleur de son téléphone, sans qu’il ait besoin de décrocher. Pour renforcer l’effet de surprise, le volume sonore est poussé au maximum. Le seul de moyen de le faire taire, enclencher le "mode avion" ou activer le mode silencieux sur son téléphone. Encore faut-il y penser (ou même le savoir) !

Les ados l'utilisent pour se faire des canulars

Sur le réseau social TikTok, collégiens et lycéens ont été nombreux ces derniers jours à narrer leurs mésaventures avec l'application. À l'instar du tiktokeur Wissam, dont une vidéo intitulée "Cette application est TROP dangereuse" a été visionnée plus de 5,3 millions de fois en moins d'une semaine. "N'allez jamais en cours avec votre téléphone si l'appli est installée", recommande-t-il aux centaines de milliers d’abonnés qui le suivent sur la plateforme, évoquant ses déconvenues depuis qu’il a installé Ten Ten sur son téléphone. "Il y a un pote à moi qui s’est fait virer de cours à cause de Ten Ten", raconte l'adolescent.

À vrai dire, il fallait s'y attendre... Un certain nombre d'utilisateurs l'utilisent pour piéger leurs amis, en diffusant un message vol sur leur téléphone pendant un cours ou encore en les réveillant avec un bruit angoissant en pleine nuit. Dans une autre vidéo, qui cumule déjà plus de 7 millions de vues, une adolescente se filme en faisant mine d'avoir été réveillé par un ami avec l'application Ten Ten. "Ça, c’est une application pour nuire ! Moi, je sais qu’avec les potes que j’ai, impossible que j’installe cette application. Sinon, je vais au hebs [prison, ndlr] en deux minutes", s'exclame-t-elle.

Car ce succès fulgurant (et éphémère ?), le réseau social Ten Ten le doit en grande partie à l’appli-phare des ados qui lui donne un coup de projecteur. Le hashtag #tenten cumule à ce jour plus 305.000 publications sur la plateforme de vidéos courtes et ultra-virales. Face aux critiques, notamment sur son aspect intrusif, ses concepteurs ont promis des améliorations. À commencer par mieux sécuriser l'ajout des contacts. Certains utilisateurs partagent leur identifiant sur TikTok. De ce fait, n'importe qui peut les ajouter comme "ami", sans obtenir leur accord au préalable. Ils prévoient aussi de faciliter l'activation du mode silence.