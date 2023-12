Elle lègue des terres, une maison et plus d'un million d'euros à sa commune du Cher

Françoise Poulet, une habitante de Sainte-Solange décédée en juillet dernier, laisse également au village une maison et 27 hectares de terres. Cet héritage d'un million d'euros correspond au montant annuel du budget de ce village de 1150 habitants. Cette somme va notamment permettre à la mairie la rénovation de la tour du clocher touchée par la foudre en 2009.

Pour la commune de Sainte-Solange (Cher), c’est déjà Noël avant l’heure. Françoise Poulet, une catholique fervente décédée en juillet dernier à l’âge de 66 ans, a légué plus d’un million d’euros à sa commune de cœur, ainsi qu’une maison et 27 hectares de terres, rapportent Le Parisien et France Bleu.

Célibataire sans enfant, cette femme discrète vivait seule dans un hameau situé à proximité de cette commune de 1136 habitants, à une dizaine de kilomètres de Bourges. Comme l’indique Le Parisien, cette clerc de notaire, qui a voué toute sa vie à son métier, a reçu la médaille échelon grand or, la plus haute distinction accordée aux travailleurs, pour avoir œuvré durant quarante ans.

"J’ai eu du mal à y croire", reconnaît auprès du Parisien la maire de Sainte-Solange, Ghislaine de Bengy, quand elle a été informée du montant du legs reçu par le village : 1.153.000 euros précisément. "Cela représente une année de budget de fonctionnement", indique l’élue. Si Ghislaine de Bengy a été informée de ce legs il y a quelques mois, le montant exact n’a été connu que le 29 novembre, relève France Bleu.

La rénovation de la tour du clocher

La municipalité précise qu’elle va réfléchir à la meilleure façon d’utiliser cet argent et les biens. La maire avance déjà une priorité : la rénovation de la tour du clocher touchée par la foudre en 2009. "Les travaux étaient prévus en 2024. Nous avions un reste à charge pour la commune. Nous prendrons 100.000 euros pour le beffroi, les cloches dont une pourrait être refondue et pour le nettoyage de pierres", explique Ghislaine de Bengy.

La maire de cette commune du Cher a également indiqué que ce legs inattendu servira à réparer les dommages sur la toiture de la chapelle Sainte-Solange, qui a été endommagée par une tempête en 2022. L’année dernière, indique France Bleu, un don de 70.000 euros avait été adressé à la commune pour la rénovation de cette chapelle.