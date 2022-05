Elon Musk demande des garanties sur les faux comptes pour finaliser l'acquisition de Twitter

Le projet d'Elon Musk pourrait-il ne jamais aboutir ? Le patron de Tesla a indiqué mardi que le rachat de Twitter ne parviendrait pas à son terme tant qu'il n'aurait pas la garantie que moins de 5% des comptes sur la plateforme sont des profils factices. "Le directeur exécutif de Twitter a refusé hier de prouver que moins de 5% des comptes étaient des faux", a-t-il tweeté, lui qui compte près de 94 millions d'abonnés sur le réseau social. "Jusqu'à ce qu'il le fasse, la transaction ne pourra pas aller de l'avant", a-t-il ajouté.

Et d'affirmer : "20% de faux comptes et de spams, c'est 4 fois plus que ce que Twitter affirme, mais le vrai chiffre pourrait être *bien* supérieur". Elon Musk faisait référence aux explications fournies lundi par Parag Agrawal, le patron de Twitter, sur les mesures prises pour lutter contre les spams et les faux comptes.