Elon Musk quittera la direction de Twitter lorsqu'il aura "trouvé quelqu'un d'assez fou" pour lui succéder

C'est la fin d'un suspense de deux jours, après les résultats d'un sondage sur Twitter lancé par Elon Musk sur son maintien ou non à la direction de la société, qu'il vient à peine de racheter. Et tandis que 57,5%, sur les 17 millions de répondants, s'était prononcé en faveur du départ du patron de Tesla à la tête de Twitter, ce dernier n'avait pas commenté dans l'immédiat. C'est désormais chose faite. "Je démissionnerai de mon poste de PDG dès que je trouverai quelqu'un d'assez fou pour accepter le poste ! Après cela, je me contenterai de diriger les équipes logiciels et serveurs", a tweeté Elon Musk, "foolish" pouvant également signifier "stupide".