Emmanuel Macron se rendra vendredi sur le chantier de Notre-Dame de Paris, trois ans après l'incendie

En pleine campagne pour le second tour, Emmanuel Macron retrouvera vendredi son costume de président, le temps d'une inspection sur le chantier de Notre-Dame de Paris, trois ans jour pour jour après l'incendie de la cathédrale le 15 avril 2019. "Cette visite sera l’occasion pour le chef de l’État de faire le point sur l’avancée du chantier et d'échanger avec les compagnons et les entreprises" qui s'emploient à la reconstruction du monument, a précisé l'Élysée dans un communiqué.