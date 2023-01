En 2023, 44% des salariés veulent moins s'impliquer dans leur travail, d'après un sondage

Alors que la réforme des retraites portée par le gouvernement prévoit l'allongement du temps de cotisations, le rapport des Français au travail a bien évolué ces dernières années. Seul un salarié sur cinq considère que ce travail est "très important", contre 60% en 1990, d'après une étude de l'institut de sondage Ifop, pour la Fondation Jean Jaurès parue la semaine passée. Une tendance confirmée par un nouveau sondage : 44% des salariés veulent réduire le temps ou l'implication qu'ils consacrent à leur emploi en 2023.

C'est ce que révèle une étude menée du 17 au 18 janvier par Talent.com, un site spécialiste du marché de l’emploi et du recrutement, auprès de 1016 actifs français, âgés de 18 ans et plus. Par ailleurs, "28% des salariés souhaitent désormais faire uniquement et strictement ce pour quoi ils sont payés et pas plus", une attitude qui trouve un large écho sur TikTok. La tendance "Act your Wage" encourage les internautes à s'en tenir au strict minimum au travail pour éviter le surmenage. À l'inverse, seul un quart des sondés veut chercher à améliorer ses performances.