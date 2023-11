Emploi des personnes handicapées : "Nous misons sur le plein-emploi en 2027"

L’Agefiph soutient le développement de l'emploi et le maintien en poste des personnes en situation de handicap dans les entreprises du secteur privé. Elle se sert des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Christophe Roch, son président, détaille pour TF1 INFO le rôle de l’organisme et commente la stratégie qu’il a fait voter.

Plus de 12 % de personnes en situation de handicap restent au chômage. Qu’ils soient diplômés ou accompagnés, ils ne parviennent pas à s’insérer sur le marché du travail. Même si ce chiffre a baissé de plus de 60 % en 4 ans, il demeure deux fois plus élevé que pour la population générale (plus de 7 % de personnes au chômage).

L’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées) s’attache depuis 1987 à développer l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises. "Depuis plus de 35 ans, l’Agefiph propose des solutions aux entreprises privées, aux personnes en situation de handicap, aux acteurs de l’emploi, de la formation et de la santé au travail pour construire un monde du travail toujours plus inclusif et permettre aux personnes en situation de handicap de se réaliser professionnellement", explique l’organe sur son site.

Dans un deuxième temps, l’association favorise les démarches des entreprises en faveur de l’emploi de personnes en situation de handicap. "Nous proposons des solutions ciblées et personnalisées en fonction des besoins : financement, conseil et accompagnement, réseau d’échanges et rencontres, outil pratique, documentation, développement des compétences pour leur recrutement et leur maintien en emploi", complète l’association.

Sensibiliser les entreprises et les encourager à recruter des personnes handicapées

À quoi sert l'Agefiph?

L'obligation d'emploi des personnes handicapées a été votée en 1987. Elle impose aux entreprises de plus de 20 salariés d’employer au moins 6 % de personnes handicapées. Les entreprises qui n’atteignent pas cette barre s’acquittent d’une contribution financière : les entreprises de 750 salariés et plus, par exemple, payent l’équivalent de 600 fois le SMIC horaire, soit 5 856 euros par personnes handicapées manquantes pour atteindre le seuil réglementaire des 6 %. Notez que certains paramètres minorent ou aggravent ce calcul.

L’Agefiph a été créé à cette occasion pour exclure la discrimination et insérer les personnes handicapées. Nous travaillons beaucoup sur l’aménagement du poste de travail : les personnes aveugles ont notamment besoin d’un clavier braille, d’un micro pour faire de la dictée vocale et d’autres outils spécifiques. Nous apportons des aides techniques en fonction des besoins : ergonomie, logiciels, développement du télétravail, etc. Nous sensibilisons les entreprises et nous les encourageons par tous les moyens à recruter des personnes handicapées. Sur notre site, nous recensons 200 000 postes accessibles aux personnes handicapées. Nous constatons que les entreprises cherchent à recruter, dans des métiers en tension : hôtellerie, restauration, transport, numérique. Partout où j’interviens, les responsables me demandent de les aider à recruter.

Quels sont les blocages ?

Il n’y a pas encore de quoi tirer un feu d’artifice. 450 000 personnes handicapées en condition de travailler restent au chômage. Seules 30 % des entreprises françaises respectent le taux d’emploi des personnes handicapées. Le problème majeur reste la formation : le niveau de diplôme demeure inférieur aux personnes valides. L’accès au logement est compliqué et cher : les personnes doivent se loger en périphérie et ne peuvent pas accéder à certains postes inaccessibles en transport en commun. Beaucoup d’entreprises gardent également des préjugés. Le défenseur des droits rappelle que 20 % des saisines concernent le handicap.

Nous organisons des formations pour casser les préjugés et remettre le talent et les compétences à leur juste place Christophe Roch, président de l'Agefiph

Deux points noirs touchent les personnes aveugles (50 % d’entre elles restent au chômage) et handicapés psychiques (plus de 80 % sans emploi). Pourquoi ?

Les préjugés, toujours. Beaucoup pensent qu’une personne souffrant d’un trouble cognitif mental peut devenir dangereux pour le collectif de travail. Il existe une méconnaissance flagrante des personnes bipolaires, schizophrènes ou épuisées moralement par exemple. Nous organisons des formations pour casser les préjugés et remettre le talent et les compétences à leur juste place. De leur côté, les personnes aveugles gardent d’énormes difficultés, notre société reste très en retard pour adapter des logiciels dès leur conception. Résultat, beaucoup de postes restent difficiles à adapter.

Vous envisagez le plein-emploi des personnes handicapées à l'horizon 2027. Est-ce un défi ou une vraie possibilité ?

C’est notre combat. Nous avons besoin de rendre sexy nos offres de services, de mieux les identifier et les simplifier. Nous mettons l’accent sur les primo entrants dans le monde du travail et nous épaulons les seniors. Nous aidons les entreprises à favoriser des politiques de maintien en emploi. La clé, c’est la formation pour monter en compétences, même à plus de 50 ans. Nous mettons en avant le savoir-faire et le savoir être des personnes handicapées.