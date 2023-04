"En avoir pour mes impôts" : ce qu'il faut savoir sur l'opération du gouvernement qui prône la "transparence"

Le portail web "En avoir pour mes impôts", lancé par le gouvernement en début de semaine, fait un carton depuis son déploiement. "En à peine deux jours d’ouverture de ce site, il y a déjà eu 100 000 connexions de Français pour aller se renseigner", s’est félicité Gabriel Attal, invité vendredi 28 avril chez nos confrères de Franceinfo. Le ministre délégué chargé des Comptes publics défend un exercice de transparence et de pédagogie nécessaire pour que chacun puisse "connaître et comprendre les dépenses publiques qui sont financées par les impôts qu’ils payent", alors qu'un certain ras-le-bol fiscal est exprimé par de plus en plus de Français dans les sondages ces dernières années.