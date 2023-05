EN DIRECT - Manifestations du 1er-Mai : une journée qui "fera date" selon Sophie Binet

"PERMETTRE QUE CE CORTÈGE SE DÉROULE SANS INCIDENT"





Invité de RTL, le préfet de police de Paris Laurent Nunez s'est dit "très serein et très déterminé". "On sera présent pour permettre que ce cortège se déroule sans incident, et arrive à bon terme entre République et Nation", a-t-il ajouté.





"En ce qui concerne le cortège syndical en lui-même, il n'y a aucune inquiétude. En ce qui concerne le pré-cortège, le moment de la dispersion et peut-être même 'l'after', l'après-manifestation, nous sommes un peu plus inquiets, car nous savons qu'il y a toujours plusieurs milliers d'individus, des militants à risques, qui cherchent à faire dégénérer le cortège et créer des troubles lors de la dispersion", a-t-il développé. Mais "nous aurons une réponse très ferme pour tous ceux qui veulent commettre des violences, des dégradations, des exactions", a-t-il poursuivi.