EN DIRECT - Carburants : les préfets mobilisés face à la grève chez TotalEnergies

JAMEL DEBBOUZE





Invité de Quotidien, sur TMC, lundi, Jamel Debbouze a donné son avis sur les grèves dans les raffineries et les pénuries de carburant qui s'ensuivent. "Quand on voit les profits d’une entreprise comme Total, on se dit que c’est naturel de partager. Et on est tous vraiment vénère de faire la queue mais on comprend aussi la situation de ces salariés", déclare l'humoriste.