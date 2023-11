EN DIRECT - Cérémonie du 11-Novembre : suivez notre édition spéciale sur LCI

La France à l'heure des commémorations de la Grande Guerre. Emmanuel Macron préside ce samedi 11 novembre, à Paris, la traditionnelle cérémonie de l'Armistice de 1918, signé il y a 105 ans et mettant fin au premier conflit mondial.

Après un hommage à Georges Clemenceau prévu à 10h35 au pied de la statue du Tigre, en bas des Champs-Élysées, le président de la République présidera la cérémonie officielle et prononcera un discours à partir de 11 heures sur la place Charles-de-Gaulle et sous l'Arc de Triomphe. Il déposera, comme chaque année, une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu, et ravivera la flamme avant de saluer les anciens combattants.

À noter qu'à 18 heures, une cérémonie spécifique sera organisée, à nouveau sous l'Arc de Triomphe, pour célébrer le centenaire du premier allumage de la Flamme, le 11 novembre 1923. Cette cérémonie sera présidée par Patricia Miralles, secrétaire d'État aux Anciens combattants.