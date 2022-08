EN DIRECT - Crise de l'énergie : devant le Medef, Elisabeth Borne évoque un possible "rationnement"

BORNE DEVANT LE MEDEF





"Un nouveau défi nous attend, une nouvelle urgence. Si la Russie venait à couper totalement ses exportations de gaz vers l'Europe, les conséquences seraient massives", déclare la Première ministre devant le Medef. "Les prochains mois et les prochaines années seront difficiles, mais si nous agissons nous pourrons surmonter le risque de pénurie de gaz cet hiver, atténuer le dérèglement climatique, nous adapter aux effets déjà irréversibles et faire de la transition écologique une opportunité pour l'innovation, la croissance, l'emploi", a-t-elle ajouté, appelant à des "solutions radicales et innovantes".