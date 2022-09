EN DIRECT - Crise de l'énergie : un Conseil de défense prévu ce vendredi à l'Élysée

PÉNURIE DE GAZ ET ÉLECTRICITÉ





Si pénurie il y a "elle ne concernera pas les ménages, mais que les industriels, qui pourraient être coupés quelques jours, même si ce n'est pas notre objectif" assure Emmanuelle Wargon. En revanche, pour l'électricité, c'est différent : "on est tous solidaires, interdépendants", explique-t-elle.





Alors que la capacité de production de la France est réduite (moins de réacteurs nucléaires, centrales hydroélectriques moins performantes à cause de la sécheresse, progression lente des renouvelables), " on va donc plus dépendre d’une exportation au jour le jour". "Là, on va compter sur la sobriété des ménages, ou le lissage de l’utilisation"