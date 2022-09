EN DIRECT - Gaz, électricité : Bruno Le Maire évoque les hausses de prix attendues en 2023

E. MACRON NE PROPOSE QUE "DES PETITES RISTOURNES", RAILLE F. ROUSSEL





Au sujet du bouclier tarifaire prolongé par l'Élysée, "ce que propose le président de la République et le gouvernement, ce sont des petites ristournes, des rustines", a balayé le député communiste Fabien Roussel sur LCI : "cela coute cher dans le budget de l'État, c'est limité dans le temps et ne nous donne pas de perspective pour l'avenir", a-t-il estimé. Le secrétaire national du PCF plaide pour "retrouver la maitrise de la production de l'électricité en France, décarbonnée, renouvelable et nucléaire".





À l'Assemblée Nationale, il n'a pas indiqué s'il voterait pour ou contre ce bouclier tarifaire. "Je veux voir combien, quelle durée, comment ce sera mis en place. Puis, nous ferons des propositions. Nous voulons la création d'un établissement public où nous retrouverons les activités d'électricité et de gaz françaises (...) et investir dans la production décarbonée, ainsi que sortir du marché européen de l'énergie", a-t-il lancé. Avant d'attaquer : "Bruno Le Maire et d'autres sont ceux qui ont vendu EDF et GDF au privé, qui ont fait en sorte que le prix de l'énergie se décide à la Bourse dans ce marché européen de l'électricité".