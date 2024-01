EN DIRECT - Colère des agriculteurs : les blocages s'intensifient, de premières annonces attendues cet après-midi

Ce vendredi, les blocages organisés par les agriculteurs vont encore s'intensifier un peu partout sur le territoire, avec notamment un possible "blocus" de Paris. Dans le même temps, Gabriel Attal doit présenter dans l'après-midi les premières réponses pour tenter d'apaiser la colère de la profession. Suivez en direct les dernières informations sur le "ras-le-bol agricole".

Le Premier ministre Gabriel Attal est attendu avec de premières mesures ce vendredi, après une semaine d'un mouvement de colère des agriculteurs qui devient de plus en plus radical contre les symboles de l'État et les grandes surfaces. Gabriel Attal se rend ce vendredi après-midi en Haute-Garonne, dans la région où le mouvement a commencé, accompagné de son ministre de l'Agriculture Marc Fesneau.

Le temps presse d'autant plus pour le gouvernement que les "syndicats risquent d'être débordés si l'attente est trop longue", ont alerté les services de renseignement, soulignant que "les risques de troubles à l'ordre public sont réels".

Ce vendredi, des blocages mais aussi des actions coups de poing contre des grandes enseignes de supermarchés sont attendus dans de nombreuses régions de France. Par exemple, selon les agriculteurs franciliens, une "grosse action" va être menée sur les autoroutes A1, A13, A15, A13, A10, A11 et A6 entre 14h et minuit. Dans les Pyrénées-Orientales, un vendredi noir est à prévoir sur l'A9, alors que les agriculteurs ont prévu de bloquer l'axe. TF1info vous résume tous les blocages à attendre ici.

Si les blocages en région se poursuivent, la prochaine cible pourrait être Paris. Jeudi, la FDSEA et les JA d'Île-de-France ont appelé dans un communiqué au "lancement du blocus de Paris" ce vendredi, sans attendre les mesures annoncées par Gabriel Attal.

Le blocage de Paris "doit être un des derniers recours", mais "tout est sur la table", a déclaré de son côté le président de Jeunes Agriculteurs Arnaud Gaillot depuis un barrage dans l'Yonne. "La balle est dans le camp du gouvernement", à qui il revient "de faire qu'on évite une paralysie du pays", a-t-il ajouté, après la présentation mercredi soir des doléances du monde agricole. "Il y a 140 demandes (...). C'est un paquet de mesures sur lequel nous ne transigerons pas", a prévenu le président national de la FNSEA Arnaud Rousseau.