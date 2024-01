EN DIRECT - Agriculteurs en colère : de nouveaux blocages attendus ce mercredi, la contestation ne retombe pas

De nouveaux rassemblements et blocages sont attendus ce mercredi dans de nombreux départements de l'Hexagone. Les agriculteurs attendent des mesures "concrètes" et "rapides" de la part du gouvernement pour mettre fin à ce mouvement de contestation sans précédent. Les dernières informations sur le "ras-le-bol agricole" sont à suivre ici.

La contestation des agriculteurs s'étend et va se poursuivre mercredi, alors que le mouvement a été endeuillé mardi matin par la mort en Ariège d'une éleveuse et de sa fille, percutées par une voiture sur un barrage à Pamiers. Mardi soir sur TF1, Arnaud Rousseau, le patron de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), a annoncé que "les actions vont s'amplifier" dès mercredi et dans les prochains jours.

Des blocages et des manifestations sont attendues un peu partout dans le pays. Dans les Hauts-de-France, les agriculteurs comptent poursuivre le blocage mis en place mardi à la mi-journée, près d'Amiens (Somme), et organiser de nouvelles manifestations dans l'Aisne et le Pas-de-Calais notamment. Dans le Sud-Ouest, les barrages de l'A64 à hauteur de Carbonne (Haute-Garonne) et près de la centrale de Golfech (Tarn-et-Garonne) vont se poursuivre également. Des blocages sont également prévus dans la Drôme, dans les Landes, en Charente-Maritime ou encore dans le Vaucluse par exemple.

"LA COLÈRE D'UN PEUPLE INVISIBLE Dans une tribune publiée dans Marianne, Carole Delga estime que le mouvement des agriculteurs est "la colère légitime d’un peuple de plus en plus invisible qui aime la terre et donc les gens mais qui ne supporte plus ni le mépris et l’arrogance de ceux qui les exploitent, ni l’impuissance publique". La présidente PS de la région Occitanie juge que pour résoudre cette crise, "il faut être dans le dialogue et ne pas tomber dans le piège tendu par les populistes en soufflant sans cesse sur les braises de la division, en inventant l'affrontement entre deux camps imaginaires celui des 'agriculteurs pollueurs' versus celui des 'éco-terroristes'". EN DIRECT DE L'A16 La mobilisation se poursuit et s'étend sur les autoroutes de France. Ici, en direct de l'autoroute A16, à hauteur de Beauvais avec un agriculteur et producteur de lait dans l'Oise, "déterminé à avoir des réponses". Mobilisation des agriculteurs en direct de l'A16, à Beauvais Source : TF1 Info BLOCAGE A BORDEAUX Comme le montrent des internautes, le trafic de la rocade à Bordeaux est bloqué depuis 5h ce matin. L'action avait été annoncée hier par des agriculteurs locaux. Des dizaines de tracteurs ont convergé vers la rocade à l'aube pour la bloquer dans les deux sens de la circulation. BLOCAGES PARTOUT EN FRANCE Les actions des agriculteurs "vont s'amplifier", a promis hier soir le président de la FNSEA sur TF1. Aujourd'hui, de nombreuses actions sont donc prévues partout dans l'Hexagone. On fait le point. Sujets de société Colère des agriculteurs : quels blocages attendus ce mercredi ? LES ACTIONS DE LA NUIT Les agriculteurs continuent leurs actions à l'appel de la FNSEA notamment pour faire entendre leur "ras le bol" et leur "colère. Ce mercredi la mobilisation ne faiblit pas. VIDEO - Les agriculteurs multiplient les blocages, les images de la nuit Source : TF1 Info BONJOUR Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré à la crise qui touche le monde agricole. Retrouvez ici les dernières informations et les images fortes liées au mouvement des agriculteurs.

Gabriel Attal a reçu mardi soir la Coordination rurale et verra ce mercredi matin la Confédération paysanne après avoir rencontré la FNSEA lundi soir. Les représentants de la Coordination rurale ont jugé "constructif" leur entretien mais n'ont pas appelé à lever leurs blocages en attendant des mesures "concrètes" et "rapides".