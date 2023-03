EN DIRECT - Réforme des retraites : Emmanuel Macron va répondre par courrier aux syndicats, selon nos informations

TROIS JOURS DE GRÈVE





La fédération CGT des ports et docks a appelé jeudi à trois journées de grève mi-mars dans le cadre de la mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Se disant dans un communiqué "plus que déterminée", la fédération nationale des ports et docks de la CGT appelle "l'ensemble des travailleurs" à manifester le samedi 11 mars et à un "arrêt de travail de 72 heures" les 14, 15 et 16 mars.





Au niveau national, l'intersyndicale a appelé mardi soir à deux nouvelles journées d'actions et de manifestations, d'abord samedi puis la semaine prochaine, lorsque Sénat et Assemblée tenteront de se mettre d'accord en commission mixte paritaire (CMP) sur le projet de loi portant la réforme, très vraisemblablement le 15, selon des sources parlementaires.





Pour le jeudi 16 mars, la CGT Ports et Docks annonce une nouvelle journée "ports morts" de blocage des infrastructures. Le syndicat appelle également les employés à "poursuivre l'arrêt des heures supplémentaires et shifts exceptionnels". Les ports du Havre, premier de France pour les conteneurs, de Rouen, le premier port céréalier d'Europe de l'Ouest, et de Marseille-Fos, qui s'étend sur une surface équivalente à la ville de Paris, avaient été bloqués mercredi, ainsi que les accès aux ports de Bayonne et La Rochelle - une "réussite" dont la CGT Ports et Docks s'est "félicitée" jeudi.