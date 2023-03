EN DIRECT - Grève du 15 mars : transports, éboueurs, écoles... une huitième journée d'action contre la réforme des retraites

Place à l'acte VIII. La France connait une 8e journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites et à la veille de son possible vote au Parlement, avec des mouvements toujours très suivis dans l'énergie et chez les éboueurs parisiens, mais qui semblent s’essouffler dans les raffineries et certains pans des transports.

De l'Éducation aux transports, de nombreux secteurs vont se mobiliser, ce mercredi 15 mars. Une date qui coïncide avec la tenue de la commission mixte paritaire (CMP) qui doit se pencher sur le texte.