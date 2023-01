EN DIRECT - Grève du 19 janvier : quelles perturbations ce jeudi ? Suivez les dernières infos

Un "jeudi de galère" pour les Français. Dix jours après la présentation du projet de réforme des retraites par le gouvernement, l'ensemble des syndicats se mobilisent. Pour cette première journée de manifestations, ce jeudi, les perturbations s'annoncent nombreuses dans les transports, en Île-de-France comme partout dans le pays.

À Paris, la RATP prévoit ainsi un trafic "très perturbé", avec trois lignes de métro fermées, et de nombreux tronçons coupés. Hormis les lignes automatiques (1 et 14), qui présentent des "risques de saturation", toutes connaîtront des difficultés. Il en sera de même sur le réseau SNCF, avec une partie des TGV, TER et Transilien supprimée. Les opérateurs ferroviaires appellent les Français à différer leurs déplacements.