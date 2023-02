EN DIRECT - Grève du 7 février : les dernières informations

Place à l'acte III. Ce mardi 7 février, les huit principaux syndicats ont appelé à une troisième journée de grève contre la réforme des retraites. Au lendemain du début (houleux) des débats à l'Assemblée nationale, et alors que près de 7 Français sur dix restent opposés à la réforme, la mobilisation dans les rues sera-t-elle galvanisée ?

Lors de la précédente journée, les Français hostiles à cette réforme étaient 1,27 million selon la police, et plus de 2,5 millions selon l'intersyndicale. Le mouvement va-t-il conserver le même élan ou s'essoufflera-t-il ? De source sécuritaire, les autorités attendent entre 900.000 et 1,1 million de personnes (dont 70.000 maximum à Paris). Comme lors des deux journées précédentes, les grèves concernent particulièrement les secteurs de l'énergie, des raffineries et des transports ferroviaires.