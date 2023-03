EN DIRECT - Grèves dans les transports : Beaune anticipe "une amélioration vendredi"

"DES PERTURBATIONS JUSQU'À LA FIN DE SEMAINE"





Au sujet des perturbations dans les transports, "les choses vont s'améliorer un peu aujourd'hui, beaucoup plus nettement demain et vendredi", a indiqué sur LCI le ministre des Transports Clément Beaune. "Il y aura des perturbations importantes à la SNCF et la RATP jusqu'à la fin de semaine, jusqu'à vendredi au moins. Mais il y aura des améliorations réelles dès demain", a-t-il ajouté. Des précisions sont à venir dans la journée, mais il est d'ores et déjà certain que l'"on ne sera pas vendredi dans une situation normale, mais on aura quand même une amélioration dans les services publics des transports", a-t-il insisté.





Sur l'aérien, "les perturbations vont continuer à peu près avec la même intensité, mais pas davantage", a ajouté le ministre. "On a réduit les vols par précaution, de 20% à Charles-de-Gaulle, ce sera encore le cas jeudi et vendredi, et de 30% à Orly et les grands aéroports en régions (jeudi et vendredi également). On le fait de manière préventive pour éviter les annulations de dernière minute", a précisé Clément Beaune.