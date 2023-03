EN DIRECT - Grève du 9 mars contre la réforme des retraites : des transports encore perturbés

À QUOI S'ATTENDRE DANS LES TRANSPORTS ?





Côté SNCF, un TGV Inoui et un Ouigo sur trois devraient circuler ce jeudi. Un train Intercités sur quatre est prévu pendant la journée, et ceux de nuit sont annulés. Deux TER sur cinq circuleront en moyenne. Le trafic restera également perturbé demain, a prévenu la direction.





À Paris, dans les transports en commun gérés par la RATP, le trafic devrait rester quasiment normal pour les bus et les tramways. Le métro roulera mieux que mardi et mercredi, avec un trafic quasi normal le matin au moins sur les lignes 2, 4, 6, 9 et 11. Les lignes 3, 8, 10 et 13 resteront très perturbées.