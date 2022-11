EN DIRECT - Grève du jeudi 10 novembre : les informations sur cette journée de mobilisation

TRAFIC "FORTEMENT PERTURBÉ" À LA RATP





On rappelle pour les Franciliens et ceux qui souhaiteraient se déplacer dans la capitale que la RATP prévoit une journée "fortement perturbée" sur ses réseaux RER et métro. Il sera "perturbé" sur les réseaux bus et tramway. La régie de transports parisiens invite "tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements sur le réseau".