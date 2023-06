EN DIRECT - Grève du 6 juin : "C'est sans doute une des dernières journées de mobilisation", reconnaît Laurent Berger

BLACK BLOCS





"Les casseurs et les black blocs, nous les attendons de pied ferme et nous les disperserons", a assuré lundi soir le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez. 40.000 à 70.000 manifestants sont attendus dans la capitale et un millier de radicaux, dont certains venus de l'étranger, sont attendus, selon des sources policières. 4.000 policiers et gendarmes doivent être déployés.





"Il y a la liberté de manifester (...) c'est compliqué de les empêcher de venir manifester", a fait valoir sur BFMTV le préfet de police, en assurant être "très déterminé" et "serein". "Les casseurs et les black blocs viennent pour semer le chaos, le désordre (...) Ils viennent pour perturber la manifestation", a poursuivi Laurent Nuñez, en appelant "à la responsabilité des uns et des autres" pour ne pas se mêler à ces radicaux, encagoulés et tout de noir vêtus, lors de la manifestation. Il a évoqué en outre la présence "d'individus qui regardent et encouragent" les black blocs à intervenir.