EN DIRECT - Grève du 18 octobre : quelle mobilisation ce mardi ?

GRÈVES ET MANIFESTATIONS





Dans un contexte rendu inflammable par la grève dans les raffineries, et à quelques jours des départs en vacances, les salariés du public et du privé sont appelés à cesser le travail et manifester aujourd'hui, pour la hausse des salaires et contre les réquisitions de grévistes.





Soucieux de régler les difficultés d'approvisionnement en carburant des Français "le plus vite possible", Emmanuel Macron a convoqué hier après-midi une réunion à l'Élysée. "Le président de la République en a appelé à l'esprit de responsabilité de tous et a mis en exergue les conséquences insupportables pour ceux qui souffrent quotidiennement de cette galère", a indiqué un participant à cette réunion, sous couvert d'anonymat.