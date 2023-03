EN DIRECT - Réforme des retraites : des rassemblements dans plusieurs villes, barricades et charges à Paris

Après l'activation du 49.3 et avant le débat sur les motions de censure contre le gouvernement, les opposants à la réforme des retraites mettent à profit le week-end pour exprimer leur colère, à travers plusieurs rassemblements en régions ainsi qu'à Paris, théâtre de tensions en fin de journée pour la troisième soirée consécutive. Préventivement, la place de la Concorde - située près de l'Assemblée nationale et à moins d'un kilomètre de l'Elysée - avait été interdite aux manifestants et placée dès l'après-midi sous très haute surveillance, après avoir été au centre des troubles jeudi soir et vendredi soir.

Des milliers de manifestants - 4000 selon la police - ont toutefois marché dans le sud de la capitale, autour de la place d'Italie. Barricades, feux de poubelles et d'abribus, jets de projectiles : des heurts avec la police ont finalement éclaté dans la soirée en marge de cette manifestation et 81 personnes ont été interpellées place d'Italie et alentour.