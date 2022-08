EN DIRECT - Incendies : 6000 hectares brûlés près de Landiras, environ 3800 personnes évacuées

"Ce sont des points chauds qui se sont réactivés en début d'après-midi, aux heures les plus chaudes de la journée", avait expliqué, mardi, le Service Départemental d'Incendie et de Secours (Sdis) à l'AFP, décrivant un "feu assez rapide" et une situation "plutôt défavorable" en raison des vents chauds de sud-est.

"On voit une fumée très noire, à 2 ou 3 km du village", avait ajouté le conseiller municipal d'Hostens selon qui "de gros moyens terrestres" ont été mis en œuvre par les pompiers. Il y aurait 300 soldats du feu engagés sur le feu de Landiras, armés de Canadairs, Dash et l’hélicoptère bombardier d’eau. Comme tout au long du mois de juillet, les pompiers ont procédé à des "feux tactiques".