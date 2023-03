EN DIRECT - Réforme des retraites : Emmanuel Macron prend la parole

Le Président miserait sur un "changement de méthode et d'agenda des réformes", selon un participant à la réunion. Avec l'ambition d'avancer sur "trois progrès majeurs pour les Français : la santé, l'école et l'écologie".

Plus tard, devant les parlementaires de son camp, l'hôte de l'Élysée a appelé "à apaiser, calmer, retourner sur le terrain et écouter les colères". Mais alors qu'une sixième soirée de manifestations, parfois émaillées de tensions et de violences, battait son plein dans de nombreuses villes de France, Emmanuel Macron a jugé que "la foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus", et que "l'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple". Pas forcément de quoi apaiser le débat, alors qu'une nouvelle journée de grève et de manifestations est prévue jeudi 23 mars.