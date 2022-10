EN DIRECT - Pénurie de carburants : la grève se poursuit chez TotalEnergies

La CGT n'a pas signé l'accord sur les salaires conclu vendredi dernier entre la direction et deux syndicats majoritaires (CFE-CGC et CFDT), prévoyant une hausse générale de 5% des salaires, assortie de hausses individuelles et d'une prime exceptionnelle comprise entre 3.000 et 6.000 euros. La CGT réclamait 10% d'augmentation pour compenser l'inflation prévue cette année et profiter des revenus exceptionnels engrangés par le groupe pétrolier en 2021.