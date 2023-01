EN DIRECT - Réforme des retraites : le RN réclame un référendum

De chaque côté, on tient bon. Ceux - nombreux, si l'on en croit les derniers sondages - qui ne veulent pas d'un départ à l'âge de la retraite repoussé espèrent bien se faire entendre et obtenir gain de cause. Le 19 janvier, premier round d'une contestation plus massive qu'attendu par le gouvernement, ils étaient plus d'un million (près de deux, selon l'intersyndicale qui cornaque le mouvement).

Trois jours plus tard, les "jeunes" ont à leur tour battu le pavé à Paris. En rangs plus clairsemés (12.000 selon l'Intérieur), ils répondaient à l'appel des organisations de jeunesse, soutenues par La France insoumise (LFI). Tous ont en ligne de mire le 31 janvier, date de la prochaine journée d'action.