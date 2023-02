EN DIRECT - Réforme des retraites : une deuxième semaine de débats, sous la pression de la rue et des syndicats

"PLUSIEURS CENTAINES DE MILLIERS" A 1200 EUROS





La polémique autour des pensions à 1200 euros, annoncées par le gouvernement et démentie par une partie de la presse et des économistes, n'en finit plus. Mais combien toucheront bien cette somme ? Interrogé à ce sujet, Gabriel Attal indique ce matin sur France 2 que "1,8 million de retraités actuels vont voir leur pension revalorisée. Parmi eux, vous en aurez plusieurs centaines de milliers qui auront la pension minimale à 1200 euros. Et dans les nouveaux retraités, vous en aurez autour de 200.000 chaque année qui auront une revalorisation de leur pension".