EN DIRECT - Réforme des retraites : opération de blocage au Louvre ce lundi matin

UN RETOUR DU DIALOGUE ?





"Là-dessus, on ne se mettra pas d'accord", a jugé Olivier Véran sur BFMTV concernant le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, voulu par le gouvernement, mais contre lequel s'opposent les syndicats. "Maintenant, on attend la réponse constitutionnelle, mais on ne va pas geler le pays autour de cette question et autour de ce désaccord, ça doit pas nous empêcher de parler de tout ce qui importe dans la vie des Français", a-t-il ajouté, assurant croire à un retour du dialogue entre le gouvernement et les syndicats. "On écoute Laurent Berger, on dialogue avec lui, et on lui tend la main", a-t-il certifié.