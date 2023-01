EN DIRECT - Grève du 19 janvier : trafic très perturbé à la SNCF et la RATP, découvrez les prévisions

LES PRÉVISIONS DE TRAFIC À LA SNCF





Comme à la RATP, "la circulation des trains sera très fortement perturbée" jeudi "sur l'ensemble des lignes opérées par SNCF Voyageurs", indique le groupe ferroviaire.





Retrouvez les prévisions détaillées :





- RER A et B, lignes H et U : 1 train sur 3, changement de train nécessaire en gare du Nord sur le RER B.





- RER C, D et E, lignes J, K, L, N et P : 1 train sur 10.





- Ligne R : aucune circulation.





- T4, T11, T13 : service normal.





- Lignes TER : 1 train sur 10 en moyenne.





- TGV InOui et Ouigo : 1 train sur 3 à 1 train sur 5 selon les axes.





- Intercités : pas de circulation, à l'exception d'un aller-retour Paris-Clermont en journée. Les lignes de nuit interrompues.