EN DIRECT - Grève contre la réforme des retraites : retour d'un trafic quasi normal à la SNCF

Des manifestations sont prévues aujourd'hui en Seine-Maritime. Dans ce cadre, la préfecture a pris des arrêtés "visant à prévenir les troubles graves à l'ordre public, particulièrement à Rouen et au Havre". Lors des derniers rassemblements, des dégradations ont eu lieu dans les deux villes et notamment "des destructions de mobilier urbain, des dégradations de vitrines de commerçants" et des "feux de poubelle et jets de projectiles à l'encontre des forces de l'ordre", rappellent les autorités.





"Le port et le transport de tout objet susceptible de constituer une arme (boules de pétanque, pierres, boulons...) sont interdits" dans les centres-ville du Havre et de Rouen entre 8h et 20h, précise ainsi la préfecture. "Les arrêtés visent également le transport et l'usage d'artifices, de conteneurs de substance inflammables ou corrosives et d'objets destinés à dissimuler tout ou partie du visage afin de ne pas être identifié".