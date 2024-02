EN DIRECT - Salon de l'Agriculture : Édouard Philippe, Éric Zemmour et Marion Maréchal attendus aujourd'hui

Au Salon de l'agriculture, scientifiques et forestiers exposent au grand public les menaces pesant sur le massif français et les gestes du quotidien aidant à le préserver. Chacun doit, à son niveau, prendre garde à ne pas jeter un mégot qui embrasera un massif entier, l'incendie devenant une menace majeure jusque "dans la partie nord de la France" et plus seulement l'été, souligne Albert Maillet directeur Forêts et risques naturels à l'Office national des forêts (ONF, gestionnaire des forêts publiques).





Le plan de bataille de l'ONF concerne la moitié de la forêt, qui "sera en inconfort climatique" d'ici 2050: il vise à diversifier les essences, pratiquer une "migration assistée" d'espèces sudistes vers le nord, voire à implanter des arbres venus d'ailleurs.





Mais quoi qu'il arrive maintenant, le visage de la forêt "va changer". Demain, au côté des chênes et pins maritimes, les générations futures verront peut-être des séquoias de Chine, des pins de Turquie et davantage de cèdres de l'Atlas.