EN DIRECT - Salon de l'agriculture : Bardella attendu au lendemain d'une première journée houleuse pour Macron

Ce dimanche, le président du RN Jordan Bardella est attendu pour une visite au Salon de l'Agriculture. Au lendemain d'une journée chaotique pour Emmanuel Macron, le RN entend bien tirer profit de la colère des agriculteurs à trois mois des élections européennes. Suivez les dernières informations en direct.

GARDES À VUE Dans la nuit de samedi à dimanche, le parquet de Paris a indiqué que six personnes avaient été interpellées sur le salon de l'Agriculture à l'occasion de la visite du Président de la République. Deux d'entre elles ont été placées en garde-à-vue : une pour des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et menaces de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique, une autre pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion. Les investigations se poursuivent. VISITE MOUVEMENTÉE POUR MACRON SAMEDI Le président de la République s'est rendu samedi au Salon de l'Agriculture. De son arrivée à 8h sous les huées à son départ de la porte de Versailles, treize heures se sont écoulées. Politique 13 heures de visite, huées, annonces... Que retenir de la visite d'Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture ? COHUE DE SAMEDI : UN AGRICULTEUR RACONTE Depuis le Salon de l'agriculture, Anne-Chloé Bottet interroge ce matin un éleveur, Patrick Respaud, qui était présent lors des incidents qui ont émaillé la venue d'Emmanuel Macron samedi. "C'était un peu houleux, vu le nombre de personnes qu'il y avait et le nombre de CRS en première ligne", explique-t-il à notre équipe. Salon de l'agriculture : un agriculteur raconte le chaos Source : TF1 Info BARDELLA ATTENDU CE MATIN Ce dimanche, c'est le président du RN, Jordan Bardella, qui est attendu sur place à partir de 9h45. UN SAMEDI TRÈS TENDU Emmanuel Macron a quitté samedi soir le Salon de l'agriculture après 13 heures d'une visite marquée par des huées et des heurts d'une rare intensité, alors que l'exécutif cherchait depuis un mois à apaiser le mouvement de colère des agriculteurs avant leur grand rendez-vous annuel.

Selon le préfet de police de Paris, six interpellations de manifestants ont éte menées lors de la venue d'Emmanuel Macron, et huit blessés sont à déplorer parmi les forces de l'ordre, dont deux "un peu plus sérieusement touchés". BONJOUR À TOUS Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce direct du dimanche 25 février consacré au Salon de l'agriculture.

Au cours de sa visite très chahutée du Salon de l'agriculture, marquée par des violences et des interpellations, Emmanuel Macron en a profité, entre deux annonces, pour taper à plusieurs reprises sur le Rassemblement national avant la visite de Jordan Bardella, prévue ce dimanche. Le chef de l'État a dénoncé un "projet de décroissance et de bêtise" qui consisterait à "sortir de l'Europe". "Le Rassemblement national, c'est le parti du Frexit, de la sortie de l'euro, maintenant, c'est des transformistes du Frexit, je vais vous dire s'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'agriculture", a martelé le président de la République.

"Il y a des gens qui sont là avec un projet politique qui est de servir le Rassemblement national, de faire demain ou après-demain une haie d'honneur aux dirigeants du Rassemblement national et de mener une campagne politique", a par ailleurs accusé Emmanuel Macron en faisant référence à des manifestants et des syndicalistes qui le huaient. Une manière de viser la Coordination rurale, dont certains cadres sont proches du RN. "Bien sûr qu'il y en a dans ce syndicat, il y en a aussi dans d'autres, mais c'est le principal, qui avait très clairement assumé ça et qui est connu pour cela (...) On a le droit de ne pas être dupe", a-t-il appuyé.

Avec deux jours de déambulation entre vaches et cochons pour Jordan Bardella ce dimanche et lundi, une troisième salve assurée par Marine Le Pen dans la semaine : le RN entend investir le Salon de l'agriculture, un thème jugé central à trois mois des Européennes. Un mois après les grandes manifestations paysannes, le Rassemblement national veut croire que le sujet n'est pas purgé, même si ses prédictions, le mois dernier, d'"une explosion sociale d'importance" avec une "solidarisation avec les routiers" n'est pas véritablement advenue.