EN DIRECT - Salon de l'agriculture : Gabriel Attal fustige les "semeurs de chaos" qui ont perturbé la visite du président

"Il y a une chose que tous les agriculteurs me disent, qu'ils veulent être rémunérés au juste prix et au-dessus des coûts de production. On va faire en sorte que les indicateurs de coût de production, qui existent puisqu'ils sont dans la loi Egalim, puissent être la base de la construction du prix, d'où les prix planchers annoncés par le président de la République", explique Gabriel Attal au micro de RTL. "Ça n'a rien à voir avec la proposition de la France insoumise, qui veut transformer nos agriculteurs en fonctionnaires et nationaliser la grande distribution", tance-t-il. "Entre l'URSS et le Far West, il y a un équilibre", conclut le Premier ministre.