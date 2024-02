EN DIRECT - Salon de l'agriculture : heurts entre agriculteurs et service d'ordre après l'arrivée d'Emmanuel Macron

Le président du syndicat majoritaire FNSEA a déclaré samedi matin vouloir "écouter ce que le président a à nous dire" au premier jour du Salon de l'Agriculture "dans une forme de respect du cadre", même "si ça risque parfois d'être un peu tendu".





"On veut regarder devant, on veut écouter ce que le président de la République a à nous dire sur sa vision de l'agriculture et sur la manière dont il entend porter l'ambition de ce secteur qui lui fait remonter des messages depuis des mois", a déclaré Arnaud Rousseau à la presse à son arrivée devant le parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, et avant un rendez-vous avec Emmanuel Macron avec d'autres syndicats.





"Ce que je souhaite, c'est que ça se fasse dans une forme de respect du cadre", a ajouté le patron de la FNSEA.