EN DIRECT - Suivez la commémoration du 8-Mai présidée par Emmanuel Macron

Le président de la République dirige, mercredi, la cérémonie du 79e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Comme le veut la tradition, Emmanuel Macron va remonter les Champs-Élysées jusqu'à l'Arc de triomphe. Suivez l'événement en direct.

Si tous les yeux seront tournés vers Marseille et l'arrivée de la flamme olympique, ce mercredi 8 mai marque aussi le 79e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Comme le veut la tradition, la cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron qui remontera les Champs-Élysées jusqu'à l'Arc de triomphe. Le président rendra également hommage au général de Gaulle sur la place Clémenceau, dans le 8e arrondissement de Paris, à partir de 10h30.

"LIBERTÉ ET PAIX" Sur X, le ministère des Affaires étrangères français précise qu'en ce 8 mai "nous commémorons la victoire sur le nazisme et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe" avant d'ajouter : "Nous nous souvenons de toutes celles et de tous ceux qui se sont battus pour la liberté et la paix". PETIT RAPPEL Depuis 1981, le 8-Mai est officiellement un jour férié et chômé dans l'Hexagone. Cette date correspond à la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Explications ici : Sujets de société Commémoration du 8-Mai : que célèbre-t-on à cette date en France ? Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré aux cérémonies du 8-Mai en France. Emmanuel Macron est attendu à 10h30 sur la place Clemenceau, à Paris, pour le traditionnel hommage au général de Gaulle. Il remontera ensuite les Champs-Élysées pour une cérémonie sur la place de l'Étoile à 11h.

Le chef de l'État saluera ensuite la famille du général avant de rejoindre l'Arc de triomphe et d'effectuer la revue des troupes. Il ravivera enfin la flamme sur la tombe du Soldat inconnu, avant que la cérémonie ne se termine par un salut au Comité de la flamme et aux porte-drapeaux, ainsi qu'aux autorités politiques et militaires. Une cérémonie à suivre en direct sur TF et TF1info.