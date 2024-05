EN DIRECT - Nouvelle-Calédonie : Emmanuel Macron assure n'avoir "pas de limite" de temps sur place

Quelques instants après sa descente de l'avion, Emmanuel Macron fait part de sa "volonté d'être aux cotés de la population pour que le plus vite possible" il y ait "un retour à la paix, au calme et à la sécurité". Le président souhaite aussi un retour "à des soins normaux, à l'approvisionnement." "Certains de nos compatriotes sont malades, d'autres ont du mal à s'alimenter", ajoute le président.





"Nous aborderons les questions de reconstruction, et les questions politiques les plus délicates pour parler de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie", a détaillé Emmanuel Macron, avant d'annoncer qu'il se rend au commissariat, confirmant au passage que des annonces seront faites à la fin de sa visite.





12 heures sur place seront-elles suffisantes pour mettre fin à la crise ? "Je n'ai pas de limites", prévient le chef de l'Etat.