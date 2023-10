En Ehpad, trois quarts des résidents ont-ils des revenus insuffisants pour payer leur hébergement ?

Faute de pouvoir financer grâce à leurs revenus leurs hébergement en Ehpad, comment font les résidents ? Le rapport parlementaire livre quelques pistes et explique que la solution la plus courante revient à puiser dans l'épargne (32% des cas). Pour une personne sur dix, c'est une mobilisation de l'entourage qui est privilégiée pour assumer les coûts élevés de prise en charge. Une part plus réduite (7%) est quant à elle contrainte de vendre une partie de son patrimoine pour faire face aux dépenses.

Ces chiffres sont fiables, à l'instar de ceux évoqués plus haut. Les missions d'information parlementaire, qui a conduit à la réalisation du rapport signé par Christine Pirès Beaune, a en effet "auditionné et rencontré plus de 200 personnes", que ce soit des "responsables et acteurs publics, experts, acteurs économiques", ou encore des "représentants de fédérations ou d’associations". Des témoignages qui ont été complétés par les résultats d'une vaste enquête diligentée auprès des Ehpad par la Drees. Une consultation qui a connu un "très vif succès", note le rapport final, "puisque plus de 1500 établissements y ont répondu".