En France, quel est le profil des personnes qui disparaissent volontairement ?

Et c'est là l'un des principaux combats de l'ARPD et l'une de ses 33 propositions adressées aux pouvoirs publics en 2020 : la création d'un organisme interministériel chargé des disparitions de personnes et d’un fichier unique des disparitions (inquiétantes ou pas) et des enterrés sous X. Une base de données spécifique qui permettrait de donner parfois un nom à un corps non identifié, ou encore qui ouvrirait la possibilité aux disparus volontaires (si ce statut était créé) de se signaler tout en conservant la confidentialité de leur lieu de repli.