En Guyane, le processus vers une autonomie relancé par l'exemple corse

Et pour cause. Selon lui, la demande portée par la classe politique locale d'une plus grande autonomie est une "histoire sans fin" depuis des décennies. Gabriel Serville a justement été élu en 2021 sur la promesse d'une rapide évolution statutaire et d'un recentrage des liens économiques avec les autres pays latino-américains.

Une première émancipation institutionnelle avait été réclamée par les manifestants de la grande crise sociale de mars-avril 2017 en Guyane en faveur d'un "rattrapage structurel" du territoire sur la France, dans tous les domaines. En janvier 2010, 70% des électeurs guyanais avaient voté contre l'autonomie de pouvoir dans le cadre d'une consultation populaire organisée par Nicolas Sarkozy, alors président de la République.