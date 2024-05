EN IMAGES - C'est quoi cette boule de feu aperçue la nuit dernière dans le sud de l'Europe ?

Un météore est apparu dans la nuit de samedi à dimanche dans le ciel européen. Le phénomène lumineux a été aperçu par des centaines de personnes depuis le Portugal et l'Espagne. Les images ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux.

Ceux qui ont levé les yeux vers le ciel à ce moment précis ont sans doute été très surpris. Dans la nuit de samedi 18 à dimanche 19 mai, dans quelques pays d'Europe, une boule de feu a surgi au milieu des étoiles.

Le phénomène lumineux a été visible depuis l'Espagne et le Portugal. Plusieurs caméras spécialisées et de nombreux témoins ont filmé ce météore pour le moins impressionnant, en témoignent les images diffusées sur les réseaux sociaux et qui ont immortalisé ce bref instant.

Des explications

Ce dimanche, sur le réseau social X, l'astrophysicien José Maria Madiedo qui travaille à l'Institut d'astrophysique d'Andalousie (IAA-CSIC) détaille le phénomène. "Cette boule de feu a été produite par une roche provenant d'une comète. La roche a pénétré l'atmosphère à une vitesse de 161.000 km/h", écrit-il.

Le "bolide", terme utilisé par les astronomes pour nommer ce phénomène, a commencé sa course à 122 kilomètres d'altitude au-dessus de la localité de Don Benito (Espagne). De là, il a poursuivi sa course au nord-est de l'Espagne avant de traverser le Portugal. Il a terminé son trajet céleste à 54 km au-dessus de l'océan Atlantique.