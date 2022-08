EN IMAGES - Incendies : l'été de tous les dangers

Le brasier en Gironde restera peut-être le plus emblématique de cet été trop chaud. Les fumées de la pinède de la Teste-de-Buch enveloppant la dune du Pilat, les campings environnants littéralement rayés de la carte, resteront dans les esprits. Habitants de la région et vacanciers ont partagé ce moment effroyable, notamment lorsque le mur de flammes s'est rapproché des plages. Partout, face à ces deux incendies géants qui ont détruit plus de 21.000 hectares en Gironde, on a vu les pompiers se démener, au sol et dans les airs.