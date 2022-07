EN IMAGES - IVG : des centaines de manifestants partout en France pour défendre le droit à l'avortement

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce samedi dans plusieurs villes de France, dont Paris, "pour la défense du droit à l'avortement" partout dans le monde, en réaction à la remise en cause de l'IVG par la Cour suprême des États-Unis. Brandissant des cintres peints en rouge, les manifestants - des hommes et beaucoup de très jeunes femmes, selon l'AFP - ont défilé en chantant "De New York jusqu'à Paris, avortement libre et gratuit" ou encore "L'IVG, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder".