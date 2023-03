EN IMAGES - Retraites : cortèges fournis, échauffourées, rues embrasées... Retour sur une journée de fièvre

En parallèle, la tension est montée d'un cran, avec de nombreux accrochages entre protestataires et forces de l'ordre. Plus d'un millier de black blocs, dont "beaucoup sont connus de l'ultra-gauche" selon Gérald Darmanin, ont été recensés par les autorités dans la seule ville de Paris. "Nous sommes actuellement à 149 blessés chez les policiers et gendarmes", soit "plus de 350 depuis le début des manifestations" contre la réforme des retraites, a dénoncé dans la soirée le ministre de l'Intérieur. Plus de 170 interpellations, dont 103 dans la capitale, ont été effectuées.