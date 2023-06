EN IMAGES - "Le fascisme tue" : 10 ans après la mort de Clément Méric, des milliers de personnes réunies à Paris

Sous les drapeaux, des militants d'Action antifasciste Paris Banlieue (AFAPB), entièrement vêtus de noir et le visage masqué, et d'autres venus de Toulouse, de Caen ou d'Irlande, du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Espagne ou de Grèce. "On n'oublie pas que le fascisme tue, que l'extrême droite n'est pas anodine et que leurs idées comme leurs propos sont un danger pour notre corps social", a déclaré au milieu de la foule Aude, la petite amie de l'époque de Clément.

"L'ultradroite est la partie visible d'une banalisation de l'extrême droite [...] qui se traduit par des agressions de rue de manifestants et même de maires", a jugé Mathieu, un cheminot de 43 ans, membre du syndicat Sud-Rail, en référence à la démission récente du maire de Saint-Brévin. L'élu avait été mis en cause par un collectif d'habitants hostiles au transfert d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile, auquel se sont joints des groupuscules d'extrême droite, puis menacé.