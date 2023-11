EN IMAGES - Plus de 2,3 kilos : la plus grosse huître du monde découverte... en Camargue

Incroyable découverte à Port-Saint-Louis-du-Rhône, en Camargue : fin octobre, un ostréiculteur a découvert une huître de plus de 2,3 kilos. C'est en nettoyant sa concession que Daniel Castejon a trouvé le coquillage. Avec un tel poids, cela fait de ce coquillage l'huître la plus grosse du monde.

"J'ai d'abord cru que c'était un caillou !" En Camargue, Daniel Castejon reste stupéfait par son incroyable découverte : fin octobre, cet ostréiculteur a remonté à la surface une huître énorme. C'est en nettoyant sa concession, comme tous les ans, que l'éleveur aperçoit une drôle de pierre, tout au fond de l'eau. Il replonge une seconde fois pour l'examiner et se rend compte que le rocher... est en réalité bien vivant ! "Quand on a été sûrs qu'il s'agissait d'une huître, on a tout de suite compris que c'était exceptionnel", raconte Daniel à TF1info.

L'huître la plus grosse du monde a été découverte en Camargue. - CAMARGUE COQUILLAGES

"Ça nous ferait de la peine de l'ouvrir"

Son poids ? 2,360 kilogrammes. Du jamais-vu, non seulement en France... mais aussi dans le monde entier ! Aucune huître de la planète n'a jamais été estimée aussi lourde. "On l’a nettoyée, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour la peser dans les règles de l’art, assure l'éleveur. Il y avait plein de moules collées dessus, beaucoup de crabes, de vers, qui avaient colonisé la coquille d'huître." Le précédent record, lui, était détenu par un collègue du Finistère, qui avait trouvé une huître 60 grammes moins grosse.

La mère de Daniel Castejon, Maria, n'en revient toujours pas. Elle aussi travaille tous les jours avec son fils dans leur exploitation "Camargue Coquillages", située à Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône). "On pense vraiment que ce doit être une huître sauvage, parce qu’à notre avis, elle a plus de 15 ans, explique l'ostréicultrice. Elle a dû venir [dans notre concession] et s'y plaire..." La famille se refuse pour le moment à l'ouvrir. "La tuer en cinq minutes alors qu'elle doit avoir plus de 15 ans... ça nous ferait beaucoup de peine", rigole Maria.

CAMARGUE COQUILLAGES

Une huître qui pourrait encore grossir

D'autant que théoriquement, cette huître historique, remise à l'eau en lieu sûr, pourrait encore grossir. "Je ne sais pas jusqu'à quelle taille elle peut arriver, souligne Daniel. On la garde en captivité, elle est très bien là où elle est : elle mange à sa faim, elle peut s’épanouir... Soyez rassurés !" Dans la région, la découverte est devenue une attraction : les habitants de la commune portuaire se sont pressés pour observer le spécimen, la presse locale s'intéresse à ce record...

La trouvaille met du baume au cœur à ces ostréiculteurs, installés depuis 2010 dans la ville. Après des dernières années pas toujours faciles pour le secteur, cette huître est une perle rare à protéger pour la famille Castejon. "Avec l'inflation, on sent parfois un peu de morosité, confirme Maria. Cette publicité, cette lumière, ça fait toujours du bien." Daniel a lancé la procédure pour homologuer le record au Guiness Book, l'ouvrage référence en la matière. Une fois la demande validée, cette huître pourra officiellement trôner en tête des plus gros coquillages du monde.